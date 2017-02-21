Петербурженку будут судить за полученные пять миллионов отпускных

Теперь женщине, которая обсчитала свою организацию на несколько миллионов, грозит реальный срок.

Как сообщили 21 февраля в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, сотрудники транспортной полиции установили, что женщина организовала себе дополнительный заработок, внося фиктивные сведения в расчетные листы: каждый месяц на протяжении 2016 года она начисляла отпускные сотрудникам. Её коллеги о своих внеплановых отпусках не подозревали и продолжали работать, а деньги бухгалтер перечисляла себе на карту. Побочным заработком в 2016 году женщина нанесла своим работодателям ущерб на пять миллионов рублей.

Следователи петербургского линейного отдела МВД на водном транспорте возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Наказание за «особо крупный» размер предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Пока бухгалтера уволили, ее дальнейшую судьбу определит суд.