Петербурженку будут судить за полученные пять миллионов отпускных
Бухгалтер одной из организаций транспортной инфраструктуры Петербурга отправляла коллег в несуществующий отпуск.
Бухгалтер одной из организаций транспортной инфраструктуры Петербурга отправляла коллег в несуществующий отпуск.
Теперь женщине, которая обсчитала свою организацию на несколько миллионов, грозит реальный срок.
Как сообщили 21 февраля в
Следователи петербургского линейного отдела МВД на водном транспорте возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Наказание за «особо крупный» размер предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Пока бухгалтера уволили, ее дальнейшую судьбу определит суд.