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12:22 (мск), источник: РБК

Число желающих отправить родственников в армию россиян достигло рекорда

В России число тех, кто хотел бы видеть своего родственника в рядах Вооруженных сил, достигло исторического максимума — 64%. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ.

Источник: РИА "Новости"

По итогам социального опроса, только 25% россиян не хотят, чтобы их родственники стали военнослужащими.

Как рассказали социологи, 46% опрошенных относятся к сотрудникам Вооруженных сил с уважением, 39% — с гордостью, 26% возлагают на них надежды, а доверяют 24%

ВЦИОМ отмечает, что по 4% россиян относятся к военнослужащим с недоверием и разочарованием.

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По мнению респондентов, российские офицеры обладают многими положительными качествами. По их мнению, они являются защитниками интересов России (средний балл по 5-балльной шкале — 4,3), мужественными (4,3) и ответственными людьми (4,3). Россияне видят офицеров как профессионалов (4,2), готовых рисковать жизнью, исполняя свой долг (4,2), защищать интересы россиян (4,1). Кроме того, россияне отмечали, что офицеры обладают такими качествами, как добросовестность (4,1), человечность (4,1), честность (4,0). А самой нетипичной их чертой россияне назвали личную скромность (3,7).

ВЦИОМ проводил опрос в октябре 2016 года в 130 населенных пунктах. В нем приняли участие 1600 человек.

В феврале, по данным опроса Левада-центра, 58% опрошенных россиян высказались за то, что в стране был сохранен военный призыв. За то, чтобы перевести армию на контрактную основу, высказались 37% опрошенных. 61% респондентов отметили, что поддерживают призыв своих родственников в армию, 23%, напротив, заявили, что попытались бы сделать так, чтобы их родные в армии не служили. Затруднились ответить 15%.

Комментарии
14
А Б
Если бы число желающих отправить своих родственников в армию достигло рекорда в богатой и процветающей стране, не имеющей никаких проблем, кроме комплектования ВС страны, это действительно могло бы вызвать радость и гордость. Однако, учитывая весьма низкий уровень материальной обеспеченности значительного числа населения, особенно не имеющего хорошего образования, служба в армии является, пожалуй, единственным способом обеспечить хоть какое-то приличное существование. Но это сейчас, пока власть не отменила ещё пенсионное обеспечение военнослужащих, выходящих в запас по выслуге лет, как это было предложено сделать некоторое время тому назад. Посмотрим, как изменится отношение народа к службе в армии после отмены пенсии военнослужащим.
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Аркадий Тишин
В условиях тотальной безработицы это правильное решение россиян. У Путина силовики и чиновники в привилегированном положении. Если отсидеться и не попасть на развязанную войну, можно раньше выйти на пенсию и получать несравнимо больше, чем человеку всю жизнь отстоявшему у станка
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Падший Ангел
Вот даже как! Не себя - любимого, а родственников на убой отправить! Лихо! Ну статисты!
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