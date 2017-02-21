Число желающих отправить родственников в армию россиян достигло рекорда

По итогам социального опроса, только 25% россиян не хотят, чтобы их родственники стали военнослужащими.

Как рассказали социологи, 46% опрошенных относятся к сотрудникам Вооруженных сил с уважением, 39% — с гордостью, 26% возлагают на них надежды, а доверяют 24%

Как рассказали социологи, 46% опрошенных относятся к сотрудникам Вооруженных сил с уважением, 39% — с гордостью, 26% возлагают на них надежды, а доверяют 24%

ВЦИОМ отмечает, что по 4% россиян относятся к военнослужащим с недоверием и разочарованием.

По мнению респондентов, российские офицеры обладают многими положительными качествами. По их мнению, они являются защитниками интересов России (средний балл по 5-балльной шкале — 4,3), мужественными (4,3) и ответственными людьми (4,3). Россияне видят офицеров как профессионалов (4,2), готовых рисковать жизнью, исполняя свой долг (4,2), защищать интересы россиян (4,1). Кроме того, россияне отмечали, что офицеры обладают такими качествами, как добросовестность (4,1), человечность (4,1), честность (4,0). А самой нетипичной их чертой россияне назвали личную скромность (3,7).

ВЦИОМ проводил опрос в октябре 2016 года в 130 населенных пунктах. В нем приняли участие 1600 человек.