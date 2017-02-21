Концерт на воде впервые состоится в Екатеринбурге в «Ночь музыки»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Концерт на воде в Екатеринбурге впервые пройдет 23 июня в рамках уральской «Ночи музыки» (Ural Music Night-2017), сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

«Впервые концерт пройдет в акватории городского пруда. На воде будут выставлены понтоны, на которых музыканты дадут концерт», — сказала пресс-секретарь фестиваля Ольга Райтер, отметив, что сейчас все детали этого события еще прорабатываются.

Организаторы отметили, что в этом году количество площадок Ural Music Night увеличится до ста. «Центр города Екатеринбурга станет большим концертным пространством. Площадками фестиваля станут Оперный театр, Окружной дом офицеров, Главпочтамт, Детская филармония, Уральский музыкальный колледж, кинотеатры «Колизей» и «Салют», вузы и рестораны. В гостинице «Исеть» развернется уникальное музыкально-визуальное шоу «Музыка открытых окон», — пояснили они.

Завершится музыкальный фестиваль гала-концертом на Октябрьской площади Екатеринбурга. «В 2 часа ночи площадки прекратят работу, начнется гала-концерт. Уже традиционно с наступлением утра первые лучи солнца попадут в розданные зрителям зеркальца. Под песню из “Бременских музыкантов” солнечные зайчики сольются воедино и станут добрым посылом миру», — отметили организаторы, уточнив, что имена хэдлайнеров фестиваля станут известны в марте.

Вход на площадки фестиваля будет бесплатным. «Для тех, кто все равно не сможет посетить мероприятия, с десяти площадок будет вестись онлайн-трансляция», — пояснили организаторы.