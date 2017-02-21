Концерт на воде впервые состоится в Екатеринбурге в «Ночь музыки»
В акватории городского пруда установят понтоны, на которых выступят музыканты.
В акватории городского пруда установят понтоны, на которых выступят музыканты.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Концерт на воде в Екатеринбурге впервые пройдет 23 июня в рамках уральской «Ночи музыки» (Ural Music Night-2017), сообщили ТАСС организаторы фестиваля.
«Впервые концерт пройдет в акватории городского пруда. На воде будут выставлены понтоны, на которых музыканты дадут концерт», — сказала
Организаторы отметили, что в этом году количество площадок Ural Music Night увеличится до ста. «Центр города Екатеринбурга станет большим концертным пространством. Площадками фестиваля станут Оперный театр, Окружной дом офицеров, Главпочтамт, Детская филармония, Уральский музыкальный колледж, кинотеатры «Колизей» и «Салют», вузы и рестораны. В гостинице «Исеть» развернется уникальное
Завершится музыкальный фестиваль
Вход на площадки фестиваля будет бесплатным. «Для тех, кто все равно не сможет посетить мероприятия, с десяти площадок будет вестись онлайн-трансляция», — пояснили организаторы.
Первая «Ночь музыки» прошла в Екатеринбурге в июне 2015 года, тогда участие в мероприятиях приняли 70 тыс. человек. По мнению организаторов, такой успех стал возможен благодаря мультижанровости фестиваля и свободному входу на все его события. «Ural Music Night — это единственный фестиваль мира, который дает возможность поделиться своим творчеством одновременно представителям самых разных музыкальных направлений, стилей и жанров. Классика и