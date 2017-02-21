Калининградские школы завершили прием первоклассников

Лицей № 17 сформировал 4 класса по 25 человек. Гимназиям № 32 и № 40, а также школе № 56 пришлось открывать дополнительные места. В 32-ой гимназии в трех классах при нормативе 25 учеников будет по 32. В 40-ой гимназии в этом году будет не 7, а 8 первых классов и рекордное количество тех, кто первого сентября впервые услышит школьный звонок — 240 мальчиков и девочек.

Дополнительные парты придется ставить в 56-ой школе, там было запланировано 125 мест, а по факту набрали 152 ребенка.

Напомним, в этом году принят новый документ — типовой регламент Министерства образования Калининградской области «Зачисление в государственные и муниципальные общеобразовательные организации Калининградской области», который регламентирует прием детей в школы Калининградской области.

До 30 июня школы города осуществляют прием в первый класс детей, проживающих на закрепленных территориях. Факт проживания ребёнка подтверждается свидетельством о регистрации по месту жительства или по месту пребывания. Граждане, не проживающие на закрепленной территории, могут быть приняты в общеобразовательное учреждение при наличии свободных мест с 1 июля. Зачисление детей в учреждение оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих дней после приема документов.

Подать заявление в первые классы можно двумя способами:

— в электронной форме через единый портал государственных услуг.

— в учреждении с использованием автоматизированной системы «Запись в школу».