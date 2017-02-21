В аэропорту «Храброво» увеличат время регистрации на рейс

С 15 марта время регистрации на рейс увеличивается с трех до четырех часов — по внутренним направлениям, до шести — по международным.

Глава региона Антон Алиханов поручил увеличить количество терминалов для электронной регистрации, развести потоки пассажиров с багажом и без багажа.

Отметим, что работы в левом крыле аэровокзала планируют завершить в мае 2017 года.

Напомним, что аэропорт будет рассчитан на пассажиропоток 3,5 млн человек в год. По проекту максимальная пропускная способность составит 1 250 пассажиров в час, а во время ЧМ-2018 она достигнет 1 950 человек в час в одном направлении.