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16:14 (мск), источник: АиФ Калининград

В аэропорту «Храброво» увеличат время регистрации на рейс

Время регистрации на рейс в калининградском аэропорту Храброво решено увеличить. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Александр Корытный.

С 15 марта время регистрации на рейс увеличивается с трех до четырех часов — по внутренним направлениям, до шести — по международным.

Глава региона Антон Алиханов поручил увеличить количество терминалов для электронной регистрации, развести потоки пассажиров с багажом и без багажа.

Отметим, что работы в левом крыле аэровокзала планируют завершить в мае 2017 года.

Напомним, что аэропорт будет рассчитан на пассажиропоток 3,5 млн человек в год. По проекту максимальная пропускная способность составит 1 250 пассажиров в час, а во время ЧМ-2018 она достигнет 1 950 человек в час в одном направлении.

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