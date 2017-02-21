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16:27 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Из полутора тысяч блинов в Сочи на Масленицу выложат самый большой в России логотип

Краснодар, 21 февраля, KrasnodarMedia. В «Сочи-Парке» на Масленицу попытаются установить достижение для Книги Рекордов страны.

Из блинов с клубнично-вишневой начинкой выложат самый большой в России логотип. Планируется, что его площадь составит 14 квадратных метров, а вес — свыше 150 кг. Для создания рекордного логотипа понадобится около полутора тысяч блинов. В целом народные гуляния пройдут 25 и 26 февраля во всех районах курорта, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

В собранном виде кулинарный логотип просуществует недолго: сразу после фиксации достижения блинный логотип будет разобран для бесплатного угощения посетителей парка.

26 февраля, в последний день масленичной недели, посетителей парка «Ривьера» с 12.00 ждут концертные и театрализованно-игровые программы, мастер-классы, спортивно-силовые состязания, дегустация главного масленичного блюда — блинов, розыгрыши, а завершит торжества обряд сожжения чучела.

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