Из полутора тысяч блинов в Сочи на Масленицу выложат самый большой в России логотип

Из блинов с клубнично-вишневой начинкой выложат самый большой в России логотип. Планируется, что его площадь составит 14 квадратных метров, а вес — свыше 150 кг. Для создания рекордного логотипа понадобится около полутора тысяч блинов. В целом народные гуляния пройдут 25 и 26 февраля во всех районах курорта, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

В собранном виде кулинарный логотип просуществует недолго: сразу после фиксации достижения блинный логотип будет разобран для бесплатного угощения посетителей парка.