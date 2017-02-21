Из полутора тысяч блинов в Сочи на Масленицу выложат самый большой в России логотип
Краснодар, 21 февраля, KrasnodarMedia. В «Сочи-Парке» на Масленицу попытаются установить достижение для Книги Рекордов страны.
Краснодар, 21 февраля, KrasnodarMedia. В «Сочи-Парке» на Масленицу попытаются установить достижение для Книги Рекордов страны.
Из блинов с
В собранном виде кулинарный логотип просуществует недолго: сразу после фиксации достижения блинный логотип будет разобран для бесплатного угощения посетителей парка.
26 февраля, в последний день масленичной недели, посетителей парка «Ривьера» с 12.00 ждут концертные и