В Самаре пройдет литературный ресторанный день

26 февраля с 13:00 до 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет литературный ресторанный день.

В программе:

13.00 — открытие, на котором будет представлено около двадцати гастрономических проектов, а интересные люди Самары расскажут об увлекательных книгах, еде и ресторанном деле.

С 14:00 на сцене выступят поэты литературных объединений «Мост» и «Лабиринт творчества».

С 15:00 до 17:00 пройдет первый отборочный тур IX Межрегионального литературного турнира «Библиотека открывает таланты». К участию в отборочной площадке приглашаются поэты от 14 до 27 лет. Главный приз турнира — сертификат на издание собственной книги стихов.

Приглашаются все желающие. Вход свободный.