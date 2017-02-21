Завтра жители Кишинева и одного пригорода останутся без воды

Кроме того, поставщик воды сообщает, что до пятницы, 24 февраля, на улице Ливезилор города Ватра также запланированы временные перебои в подаче воды. Отключения проводят в связи с заменой водопровода диаметром 150 мм.

За дополнительной информацией потребители могу обращаться в центральную диспетчерскую по телефонам: 022−25−66−66 и 022−85−77−77.