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14:15 (мск), источник: РИА Новости

Норильский никель мог породить мощнейшее вымирание в истории Земли

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Формирование залежей никеля на территории современного Норильска примерно 252 миллиона лет назад могло вызвать мощнейшее вымирание в истории Земли, погубившее 90% видов животных, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Источник: AP 2017
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Ученые выделяют в истории жизни на Земле пять крупнейших массовых вымираний видов. Наиболее значительным считается «великое» Пермское вымирание, когда исчезло более 95% всех живых существ, населявших планету, в том числе причудливых звероящеров, близких родичей предков млекопитающих, и целого ряда морских животных.

Загадки Перми

Существуют свидетельства того, что в это время в атмосферу и океаны были выброшены большие количества углекислого газа и метана. В результате этого климат Земли резко поменялся, став крайне жарким и засушливым. Как рассказывает Эмма Мунгалл (Emma Mungall) из университета Торонто (Канада), ученые сегодня активно спорят о том, откуда взялись эти парниковые газы, и как им удалось быстро уничтожить почти весь живой мир палеозоя.

Как сегодня считают ученые, эти выбросы СО2 и СН4 были связаны с мощнейшими излияниями магмы на территории Восточной Сибири, которые произошли около 252 миллионов лет назад в пределах современного плато Путоран и в окрестностях Норильска.

Часть геологов, к примеру, российские ученые Александр и Степан Соболевы из Института геохимии и аналитической химии РАН, предположили, что их источником были выбросы магмы, сформировавшиеся из бывших пород морской коры, богатой органикой. Другие исследователи не согласны с этой гипотезой, считая, что источником газов были экосистемы того времени, чья работа поменялась или была нарушена в результате катаклизма.

Схема выбросов никеля из пород Восточной Сибири 252 миллиона лет назад. | Источник: Le Vailllant et al. / PNAS 2017


Многие микробы, как рассказывает Мунгалл, способны питаться самыми разными веществами и извлекать энергию из них очень разнородными путями, используя те вещества, которые у них есть под рукой. Отдельные бактерии и археи, к примеру, могут использовать атомы никеля и ряда других металлов в качестве катализатора для реакций, в ходе которых молекулы уксусной кислоты и другой органики преобразуются в метан и прочие углеводороды.

Металлическое облако

Почему это важно? Дело в том, что формирование плато Путоран и других регионов Восточной Сибири привело к рождению крупнейших залежей никеля на Земле, и породы того времени из других регионов мира содержат в себе множество следов этого металла.

Их открытие, по словам авторов статьи, давно заставляет ученых задумываться о том, могли ли выбросы никеля спровоцировать гигантский бум в размножении бактерий и тем самым породить выбросы огромных количеств метана в атмосферу Земли.
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Проблема, как объясняет Мунгалл, заключается в том, что никель крайне плохо испаряется и его концентрация в вулканических газах обычно бывает минимальной. Этим пользуются сторонники «магматической» гипотезы, заявляя, что никеля, выброшенного в ходе сибирских извержений, было явно недостаточно для запуска процесса размножения микробов.

Авторы статьи нашли ответ на этот вопрос, изучая породы, извлеченные из отложений никеля в Норильске в руднике «Октябрьский». Рассматривая образцы никелевой руды, геологи обратили внимание на то, что она содержала в себя включения, похожие на крупные капли жидкости и содержавшие в себе соли никеля.

Эти капли содержали в себе большие пустоты, которые, как считают ученые, в прошлом заполняли пары воды, обогащенные соединениями никеля, хлора и серы.

В таком виде никель мог легко перемещаться на большие расстояния, так как он «путешествовал» не самостоятельно, а в виде трех разных солей — сульфида никеля, хлорида никеля и дихлорида никеля.

Как показывают расчеты ученых, формирование большого числа таких капель и их выброс в воздух Земли должно было обогатить воды мирового океана достаточным количеством металла для запуска процесса размножения микробов. Поэтому, как считают Мунгалл и ее коллеги, «никелевая» гипотеза рождения Великого Пермского вымирания имеет право на жизнь и хорошо объясняет то, как выбросы магмы смогли почти полностью уничтожить жизнь всего за 300 тысяч лет, мгновения по геологическим меркам.

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