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13:40 (мск), источник: Baikal-info.ru

В психоневрологический интернат в Черемхово подопечные вернутся в начале марта 2017 года

Первая группа детей поступит во вновь открывшийся Черемховский психоневрологический интернат в начале марта 2017 года. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на первого заместителя министра социального развития, опеки и попечительства региона Алексея Макарова.

Макаров напомнил, что в августе 2016 года учреждение было закрыто из-за вспышки инфекционного заболевания, а воспитанников перевели в социальные учреждения в Иркутске и Саянске.

Алексей Макаров рассказал, что учреждение сохранит направленность. В нём будут проживать дети в возрасте от 4 до 15 лет с умеренной либо тяжелой умственной отсталостью. Плановая наполняемость должна составлять 56 человек из расчета создания семи групп по восемь детей в каждой. «В интернате будут сосредоточены дет с более лёгкими физическими заболевания, с умственной отсталостью и нарушениями слуха. Здесь они смогут получать образовательную поддержку, так как в Черемхово есть школа необходимо специализации», — отметил первый замминистра.

«Учитывая особую потребность в стационарных организациях, в первую очередь психоневрологического профиля, принимая во внимание высокие риски возникновения социальной напряженности в связи с закрытием учреждения и фактическим увольнением 100 человек персонала, прорабатывались различные варианты возобновления работы интерната», — добавил Алексей Макаров.

По словам первого замминистра, в Черемховском психоневрологическом интернате установили необходимое санитарно-техническое оборудование, приобрели дополнительный инвентарь. В помещениях здания прошла покраска и побелка. В интернате оборудована отдельная комната для приёма пищи персоналом. С работниками провели обучение, проверили их на знание санитарно-эпидемиологических требований.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Алексей Пережогин сообщил, что в интернате прошёл ряд проверок, почти все замечания устранены, региональный Роспотребнадзор дал согласие на открытие детского учреждения. Руководитель ведомства подчеркнул, что проведен тщательный медицинский осмотр всего персонала учреждения.

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко сообщил, что детей обследуют после поступления в интернат, чтобы выявить группы риска для оказания специализированной медпомощи. Врач-педиатр, который будет работать в интернате, прошел обучение, для усиления работы штатного специалиста согласован график работы двух врачей-неврологов Черемховской городской больницы.

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