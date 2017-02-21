В психоневрологический интернат в Черемхово подопечные вернутся в начале марта 2017 года
Первая группа детей поступит во вновь открывшийся Черемховский психоневрологический интернат в начале марта 2017 года. Об этом 21 февраля сообщает
Первая группа детей поступит во вновь открывшийся Черемховский психоневрологический интернат в начале марта 2017 года. Об этом 21 февраля сообщает
Макаров напомнил, что в августе 2016 года учреждение было закрыто
Алексей Макаров рассказал, что учреждение сохранит направленность. В нём будут проживать дети в возрасте от 4 до 15 лет с умеренной либо тяжелой умственной отсталостью. Плановая наполняемость должна составлять 56 человек из расчета создания семи групп по восемь детей в каждой. «В интернате будут сосредоточены дет с более лёгкими физическими заболевания, с умственной отсталостью и нарушениями слуха. Здесь они смогут получать образовательную поддержку, так как в Черемхово есть школа необходимо специализации», — отметил первый замминистра.
«Учитывая особую потребность в стационарных организациях, в первую очередь психоневрологического профиля, принимая во внимание высокие риски возникновения социальной напряженности в связи с закрытием учреждения и фактическим увольнением 100 человек персонала, прорабатывались различные варианты возобновления работы интерната», — добавил Алексей Макаров.
По словам первого замминистра, в Черемховском психоневрологическом интернате установили необходимое
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Алексей Пережогин сообщил, что в интернате прошёл ряд проверок, почти все замечания устранены, региональный Роспотребнадзор дал согласие на открытие детского учреждения. Руководитель ведомства подчеркнул, что проведен тщательный медицинский осмотр всего персонала учреждения.
Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко сообщил, что детей обследуют после поступления в интернат, чтобы выявить группы риска для оказания специализированной медпомощи.