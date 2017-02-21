В психоневрологический интернат в Черемхово подопечные вернутся в начале марта 2017 года

Макаров напомнил, что в августе 2016 года учреждение было закрыто из-за вспышки инфекционного заболевания, а воспитанников перевели в социальные учреждения в Иркутске и Саянске.

Алексей Макаров рассказал, что учреждение сохранит направленность. В нём будут проживать дети в возрасте от 4 до 15 лет с умеренной либо тяжелой умственной отсталостью. Плановая наполняемость должна составлять 56 человек из расчета создания семи групп по восемь детей в каждой. «В интернате будут сосредоточены дет с более лёгкими физическими заболевания, с умственной отсталостью и нарушениями слуха. Здесь они смогут получать образовательную поддержку, так как в Черемхово есть школа необходимо специализации», — отметил первый замминистра.

«Учитывая особую потребность в стационарных организациях, в первую очередь психоневрологического профиля, принимая во внимание высокие риски возникновения социальной напряженности в связи с закрытием учреждения и фактическим увольнением 100 человек персонала, прорабатывались различные варианты возобновления работы интерната», — добавил Алексей Макаров.

По словам первого замминистра, в Черемховском психоневрологическом интернате установили необходимое санитарно-техническое оборудование, приобрели дополнительный инвентарь. В помещениях здания прошла покраска и побелка. В интернате оборудована отдельная комната для приёма пищи персоналом. С работниками провели обучение, проверили их на знание санитарно-эпидемиологических требований.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Алексей Пережогин сообщил, что в интернате прошёл ряд проверок, почти все замечания устранены, региональный Роспотребнадзор дал согласие на открытие детского учреждения. Руководитель ведомства подчеркнул, что проведен тщательный медицинский осмотр всего персонала учреждения.