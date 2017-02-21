В Прикамье решили возродить фестивальную традицию
Организаторы обещают, что пермякам будет куда съездить этим летом.
Организаторы обещают, что пермякам будет куда съездить этим летом.
Министерство культуры Пермского края решило вернуться к фестивальной традиции в нашем регионе. На
В этом году вернётся проект «59 фестивалей 59 региона».
«Календарь событий пока в разработке, — рассказала Татьяна Санникова, генеральный директор ПДНТ “Губерния”. — В ближайшее время появится отдельный сайт у этого проекта. Районы края получат возможность развивать внутренний туризм, брендировать свою территорию и найти свою изюминку, особый повод для событийного туризма. А у пермяков будет возможность интересно проводить время, выезжая в города края на туры выходного дня».
Развитие фестивального движение даёт надежду, что со временем своя «Живая Пермь» («Живая Губаха», «Живые Березники»