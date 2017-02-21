23 и 24 февраля в центре Краснодара ограничат движение

23 и 24 февраля движение транспорта будет временно ограничено на улице Красной и на прилегающих улицах до их освобождения участниками забега, сообщает пресс-служба городской администрации.

24 февраля в Краснодаре пройдет массовый марафон на три дистанции — 5, 25 и 50 км. Планируется, что в нем будут участвовать более 500 спортсменов из 25 городов страны.

Для обеспечения безопасности движение транспорта временно ограничат. Схема ограничения опубликована здесь.