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15:58 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде установят новые светофоры

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» в 2017 году на улицах областного центра появятся 3 новых светофора.

Два из них на существующих пешеходных переходах на ул. Пролетарской, напротив дома № 19 и на ул. А. Невского у предприятия «Балткран». Новый пешеходный переход будет обустроен на ул. Горького в районе СНТ «Победа».

Лежачие полицейские призваны уберечь пешеходов от водителей-лихачей на опасных поворотах на ул. Челюскинской, 1-ой Алтайской и Тенистой аллее, а также около детского сада № 55 на ул. Нарвской и школы № 5 на ул. К. Назаровой.

Кроме этого на всем протяжении ул. А. Невского планируется организовать адаптивное светофорное регулирование.

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