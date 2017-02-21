В Калининграде установят новые светофоры
В рамках муниципальной программы «Развитие
В рамках муниципальной программы «Развитие
Два из них на существующих пешеходных переходах на ул. Пролетарской, напротив дома № 19 и на ул. А. Невского у предприятия «Балткран». Новый пешеходный переход будет обустроен на ул. Горького в районе СНТ «Победа».
Лежачие полицейские призваны уберечь пешеходов от
Кроме этого на всем протяжении ул. А. Невского планируется организовать адаптивное светофорное регулирование.