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12:40 (мск), источник: Новости Перми

МЧС предупреждает рыбаков об опасности выхода на лед

В регионе зарегистрировано 49 мест массового выхода людей на лед. В МЧС по Пермскому краю опубликовали сведения о толщине льда на 16 водных объектах.

Ежедневно сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проводят мониторинг на водоемах Пермского края. Замеры производятся в излюбленных местах рыбаков.

Сведения о толщине льда на на 20 февраля 2017 года:

— река Кама в районе Оханска — 46 см, в селе Казанка — 32 см, в селе Таборы — 31 см, в селе Беляевка — 31 см, в деревне Замани — 38 см;.

 — Нытвенский пруд — 50 см. В поселке Усть-Нытва — 33 см;.

— река Иньва в районе Химпричала — 25 см;.

— река Кама в Добрянском районе — 45−50 см;.

— река Чусовая в районе Верхнечусовских городков — 50 см, поселок Шалашная — 55 см;.

— Лысьвенский пруд — 55 см.

В Перми толщина льда на водоемах следующая:

— микрорайон Голованово, река Чусовая — 60 см;.

— Мотовилихинский пруд — 55 см;.

— река Мулянка — 45 см;.

— река Кама в районе Красавинского моста — 40 см.

В среднем по краю толщина льда на водоемах от 33 до 60 см. Рыбачить в двухкилометровой зоне на реке Кама в районе Нижнего Бьефа Камской ГЭС категорически запрещено.

Также в МЧС напоминают, что если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

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