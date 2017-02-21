МЧС предупреждает рыбаков об опасности выхода на лед

Ежедневно сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проводят мониторинг на водоемах Пермского края. Замеры производятся в излюбленных местах рыбаков.

Сведения о толщине льда на на 20 февраля 2017 года:

— река Кама в районе Оханска — 46 см, в селе Казанка — 32 см, в селе Таборы — 31 см, в селе Беляевка — 31 см, в деревне Замани — 38 см;.

— Нытвенский пруд — 50 см. В поселке Усть-Нытва — 33 см;.

— река Иньва в районе Химпричала — 25 см;.

— река Кама в Добрянском районе — 45−50 см;.

— река Чусовая в районе Верхнечусовских городков — 50 см, поселок Шалашная — 55 см;.

— Лысьвенский пруд — 55 см.

В Перми толщина льда на водоемах следующая:

— микрорайон Голованово, река Чусовая — 60 см;.

— Мотовилихинский пруд — 55 см;.

— река Мулянка — 45 см;.

— река Кама в районе Красавинского моста — 40 см.

В среднем по краю толщина льда на водоемах от 33 до 60 см. Рыбачить в двухкилометровой зоне на реке Кама в районе Нижнего Бьефа Камской ГЭС категорически запрещено.

Также в МЧС напоминают, что если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.