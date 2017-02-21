Штрафы за безбилетный проезд вырастут в Нижегородской области

Штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте вырастут в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального Законодательного Собрания.

21 февраля на заседании ЗСНО депутаты одобрили повышение штрафов для безбилетников. Теперь «зайцы» будут платить 1 000 рублей за попытку проехать бесплатно, тогда как прежде эта сумма составляла 100 рублей. Перевозка багажа без оплаты, неоплаченный провоз ручной клади сверх установленной нормы повлечет административный штраф в размере 500 рублей.

«Внесение изменений обеспечит устойчивое функционирование муниципальных транспортных предприятий и позволит создать условия для перехода к бескондукторной схеме оплаты проезда в Нижегородской области», — отметил председатель комитета Законодательного Собрания по вопросам государственной власти области и местного самоуправления Валерий Осокин.

Закон вступит в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.