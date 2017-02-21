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13:07 (мск), источник: РИА Новости

В ЮАР мужчина занялся шопингом на лошади

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Покупатели супермаркета в городе Джеффрис-Бей в Южно-Африканской Республике (ЮАР) были поражены, когда увидели мужчину, едущего мимо полок на лошади, пишет The Daily Mail.

«Я подошел к магазину, когда увидел, как в него заезжает лошадь. Сначала я подумал, что это [акция] по сбору средств. Но потом я увидел, как его пытается выгнать менеджер, и понял, что ошибся», — приводит издание слова очевидца, снявшего ролик, Алистера Смита.

На кадрах видно, что лошадь перемещается между прилавками аккуратно, не сбивая товары и не трогая людей.

По словам Смита, особенно забавно было наблюдать за реакцией шокированных посетителей. Лошадь выглядела испуганной из-за поднявшегося шума. Судя по всему, передвигаться по магазину ей было нелегко — как рассказал очевидец, она скользила на плитках.

При этом многие покупатели веселились — фотографировали и снимали происходящее видео. Даже менеджер магазина, хоть и пытался выгнать лошадь, был не слишком зол, пишет The Daily Mail.

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