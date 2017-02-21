В Сибири изъяли четыре миллиона литров контрафактного алкоголя

Правоохранительные и надзорные органы объясняют такой результат активизацией борьбы с нелегальным алкоголем, а также внедрением системы ЕГАИС в оптовом и розничном звеньях торговли этой продукцией. Корреспонденты «РГ» выяснили, как обстоят дела в конкретных сибирских регионах. «Цеховые» мастера.

В Новосибирской области по итогам 2016-го объем арестованного полицией контрафакта составил 516 тысяч литров. Цифра внушительная, но все же она почти в два раза меньше, чем в 2015 году, когда на теневых складах продавцов и производителей спиртосодержащих подделок было обнаружено почти 950 тысяч литров.

Стандартный вид таких цехов: разлитый по бутылкам и расфасованный по ящикам контрафакт, огромные емкости с приготовленной к фасовке жидкостью, коробки, этикетки, «липовые» акцизы и прочие атрибуты деятельности бутлегеров. Нарушают закон и вполне легальные организации: без разрешительных документов они сбывают коньяк, ром и другие напитки. Полицией по результатам проверок хозяйствующих субъектов за прошлый год возбуждено 105 административных дел, были и уголовные.

Один из примеров — склад, обнаруженный в декабре 2016-го. «Предприниматель организовал производство и хранение контрафактного алкоголя, в результате чего причинил ущерб правообладателю торговых марок в размере 5,8 миллиона рублей, — рассказал руководитель Главного управления МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов».

И все же, по оценкам ГУ МВД по Новосибирской области, промышленных самогонщиков становится меньше. Одна из причин — внедрение электронной системы ЕГАИС, призванная контролировать все поставки легального алкоголя. К ней подключены 99,46 процента организаций розничной торговли алкоголем в Новосибирской области.

Однако некоторые цифры настораживают. По данным Росалкогольрегулирования, за второе полугодие 2016 года в Республике Алтай на одного совершеннолетнего гражданина было продано десять литров алкоголя, а в Новосибирской области — всего пять. Легко предположить, что разница объясняется потреблением неучтенной продукции, в том числе контрафактной.

Стакан наполовину пуст

Сегодня в Омской области производством, хранением и оптовой реализацией спиртного занимаются две крупные организации, однако 85 процентов алкоголя, продающегося на территории региона, — не местного происхождения.

Ежегодный оборот алкогольной продукции в Прииртышье — более пятнадцати миллионов декалитров. Представители отрасли утверждают, что около двадцати процентов — доля нелегального сектора.

По подсчетам экспертов, сейчас сорок-шестьдесят процентов себестоимости водки составляет акциз, восемнадцать процентов — НДС. Таким образом, производство алкоголя с поддельными федеральными специальными марками крайне выгодно. Розничная цена «неучтенной» бутылки — тридцать-сто рублей, тогда как пол-литра легальной водки стоит не менее 199 рублей.

По данным полиции, основными поставщиками нелегального спиртного в Омскую область являются организации, расположенные в Северо-Кавказском регионе, Казахстане и Московской области.

В минувшем году полицейские изъяли более 36 тысяч декалитров поддельной водки. Специально оборудованные склады переполнены конфискатом. В 2016 году в Росспиртпром из Омской области поступило 422 заявки на хранение и уничтожение 230 тысяч литров поддельного спиртного.

— В этом году полицейскими из незаконного оборота изъято уже более восемнадцати тысяч бутылок алкогольной продукции, — сообщил корреспонденту «РГ» представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

На днях в Омске спецназ Росгвардии задержал семь членов организованной преступной группы, занимающейся сбытом суррогатного алкоголя под видом водки класса премиум.

Семеро граждан Киргизии и Азербайджана, находящихся в родственных отношениях, организовали в Прииртышье нелегальный бизнес по производству фальсифицированного алкоголя. Средство для дезинфекции бутлегеры разливали по бутылкам прямо в фургонах, находящихся на автостоянках у крупных торговых центов. На бутылки они наклеивали этикетки известных брендов и поддельные федеральные марки, после чего тут же продавали. Говорят, торговля шла бойко. У машин, колесящих по городу, порой выстраивались очереди. Суррогат продавали по цене, намного ниже рыночной — всего за семьдесят-сто рублей за бутылку.

В отношении членов ОПГ было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Производство, хранение в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). У следователей есть основания предполагать, что круг причастных к торговле дезинфекторами в Омске может быть больше.

Удар по контрафакту

В Кемеровской области из-за наличия криминальных каналов производства и продажи спиртного бюджет ежегодно недополучает несколько миллиардов рублей акцизов от реализации легального алкоголя. По данным Росалкогольрегулирования, в 2016 году в регионе выявили и изъяли 295 тысяч литров фальсификата, тогда как показатель за 2015-й составил около миллиона литров. В полиции столь ощутимую разницу объяснили тем, что в позапрошлом году был ликвидирован ряд крупных нелегальных производств, а количество зафиксированных правонарушений в сфере незаконного оборота алкоголя, соответственно, перевалило за две тысячи.

Например, в декабре 2015-го сотрудники областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России пресекли деятельность подпольного завода, который открыли четверо жителей кузбасской столицы. В цехе, оборудованном в заброшенном здании, нашли емкости для смешивания жидкости, фильтры очистки, конвейерные линии по выпуску пластиковой тары и розливу готовой продукции. Последней обнаружили почти пятнадцать тысяч бутылок. Плюс около тысячи пятилитровых емкостей с медицинским антисептиком, пищевые ароматизаторы, 500 тысяч этикеток для водки разных наименований, а также 355 тысяч поддельных федеральных спецмарок. Еще порядка 2,5 тысячи бутылок суррогата, готового к реализации, хранилось на складе. В общей сложности стражи порядка изъяли четырнадцать тонн опасной продукции. Экспертиза показала, что кроме перечисленного она содержит этиловый спирт, уксус и глюкозу.

Между тем.

Сегодня каждый сибиряк имеет право свободно ввезти из соседнего Казахстана любое количество спиртного, произведенного в этой стране. При этом, по мнению экспертов, именно неконтролируемый ввоз дешевой водки из Казахстана мешает достичь прозрачности в обороте алкогольной продукции на территории РФ. Поэтому сейчас обсуждается законодательная инициатива по ограничению ввоза алкоголя из соседнего государства для физических лиц пятью литрами на человека.

Компетентно

Алексей Легостаев, руководитель УФНС по Новосибирской области: