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13:16 (мск), источник: Om1.ru

Каждый омич мусорит минимум по килограмму в день

Результаты измерения накоплений отходов омичами представила Региональная энергетическая комиссия. Как максимум в год с одного человека накапливается 725 кг.

Измерения проводились специалистами РЭК при участии местных жителей, управляющих компаний на протяжении каждого из четырех сезонов. Эти нормативы понадобятся для установления тарифов, когда будет выбран региональной оператор согласно территориальной схеме обращения с отходами. В рамках этой же схемы было решено, что мусор будет измеряться в кубических метрах на человека, а не с квадратного метра жилья.

Так, оказалось, что каждый житель городской благоустроенной многоэтажки в среднем мусорит по 1 кг или по 7 литров в сутки. В год это почти 367 кг различных отходов. В неблагоустроенных жилых домах цифры значительно выше: почти 2 кг в день и 725 кг в год. По области показатели сравнимы с городскими благоустроенными домами.

Игорь Михайлов, заместитель председателя Региональной энергетической комиссия Омской области:

— Много это или мало? Считаем, что замеры проведены легитимно. Мы сравнивали результаты с другими регионами, кто их закончил. В Тюмени, например, замеры в среднем в 2 раза выше. В Екатеринбурге — на 20%. В Кемерово — примерно как у нас. Нет одинаковых регионов, поскольку уровень жизни разный, объем потребления разный.

Вместе с тем есть еще около 30 категорий, где нужно провести замеры. Это разного рода юрлица: садики, предприятия, кладбища и так далее — все, кто ведет деятельность и производит мусор. Эту часть работы планируется закончить весной.

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