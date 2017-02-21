12 000 кубометров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода за сутки

12 000 кубометров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода за прошедшие сутки, сообщает городская администрация. На дорогах 21 февраля работает 270 единиц техники и более 500 рабочих, они борются с последствиями мокрого снегопада, прошедшего ночью. Комбинированные дорожные машины прочищают проезжую часть на центральных магистралях и примыкающих к ним улицах.

Нижегородцам рекомендуют по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Пасмурная погода со снегом сохранится до конца дня. Уборка дорог будет продолжена.