Семейные шалости шимпанзе Люси и Фили попали на YouTube

Два детеныша шимпанзе были изъяты Алтайской таможней у человека, который незаконно ввез животных на территорию России. Таможня изъяла приматов и передала в Новосибирский зоопарк. Это произошло 23 декабря 2016 года.

— Наши специалисты осмотрели детенышей, установили, что это самец и самка. Обоим около двух лет, самка немного постарше. Малыши не были истощены, у самки на руке сломаны два пальца, — сообщила VN.ru начальник информационно-методического отдела Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова.

За свою короткую жизнь эти шимпанзе успели многое пережить, настрадались. Их отняли у матерей, держали в тесных клетках. Первое время они всего очень боялись. Самец не выходил из клетки совсем. Затем они стали осторожно и ненадолго выходить в вольер, всегда вдвоем и обнявшись. Эти два малыша, которых в нормальных условиях матери еще два года кормили бы молоком и носили на руках, заменили друг другу родителей, старших сестер и братьев.