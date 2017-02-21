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13:46 (мск), источник: VN.RU

Семейные шалости шимпанзе Люси и Фили попали на YouTube

На видеохостинге YouTube появился первый ролик, на котором запечатлены два малыша шимпанзе. Люся и Филя недавно стали обитателями зоопарка в Новосибирске — приматов отобрали у контрабандиста.

Два детеныша шимпанзе были изъяты Алтайской таможней у человека, который незаконно ввез животных на территорию России. Таможня изъяла приматов и передала в Новосибирский зоопарк. Это произошло 23 декабря 2016 года.

— Наши специалисты осмотрели детенышей, установили, что это самец и самка. Обоим около двух лет, самка немного постарше. Малыши не были истощены, у самки на руке сломаны два пальца, — сообщила VN.ru начальник информационно-методического отдела Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова.

За свою короткую жизнь эти шимпанзе успели многое пережить, настрадались. Их отняли у матерей, держали в тесных клетках. Первое время они всего очень боялись. Самец не выходил из клетки совсем. Затем они стали осторожно и ненадолго выходить в вольер, всегда вдвоем и обнявшись. Эти два малыша, которых в нормальных условиях матери еще два года кормили бы молоком и носили на руках, заменили друг другу родителей, старших сестер и братьев.

Сейчас шимпанзе полностью освоились в вольере — играют с игрушками и кутаются в одеяло. Новосибирский зоопарк всегда принимает животных, оказавшихся в подобной ситуации, понимая, что им нужны помощь и особые условия содержания. Хотя для зоопарка это дополнительные трудности.

— У незаконно выловленных, купленных на черном рынке животных нет законных хозяев, их некому возвращать. После того, как таможня закончит все процедуры, в природу их не вернуть, — сетует Евгения Пирожкова.

Малышам дали имена — Филимон (Филя) и Люсьена (Люся). Сотрудники отдела Тропический мир кормят малышей молоком из бутылочек и заботятся о них, как о детях.

Справка.

Обыкновенный шимпанзе — самый близкий человеку вид. Исходя из новейших исследований, их генетическая база совпадает с человеческой на 98,7%. Это позволяет предполагать, что эволюционные пути человека и шимпанзе разошлись всего шесть миллионов лет назад. Этих животных продают циркам, частным зверинцам, в частные руки. При этом в Африке продолжают охотиться на шимпанзе ради мяса. Еще в 20-м веке обыкновенный шимпанзе считался уязвимым видом. Сейчас он уже на грани исчезновения.

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