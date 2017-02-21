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13:52 (мск), источник: Вести Иркутск

Уберите машины! Иркутские коммунальщики не могут убирать снег из дворов из-за припаркованных автомобилей горожан

В Иркутске до 1 марта должны очистить от снега все крыши. А пока избавить от него пытаются дворы. Технике мешает припаркованный транспорт. Хотя коммунальщики жильцов об уборке предупреждают.

Тяжёлая техника соскабливает с асфальта наледь, дворники помогают лопатой и ломом. А местные автовладельцы, вместо того чтобы освободить двор на пару часов, начинают переставлять машины с места на место.

— Туда машины поставили с этого двора. И я туда же сейчас поставлю.
— А когда там будут снег убирать?
— Когда пообедаю, я выйду и уберу машину. На очищенное место, вот сюда
— Придётся коммунальщикам под Ваше расписание, под Ваш обед подстраиваться?
— Коммунальщики не убирали 2 недели снег!

Под машины не пробраться. Вот и остаётся на асфальте «шахматная доска» — где белый снег, где асфальт тёмный. Одни хотя бы «рокировку» устраивают по просьбе дворников — лениво перемещаются по двору. До других в прямом смысле не достучаться.

— Они хотя бы выходят вообще?
— Редко. Даже просим жильцов оставлять бумажки с номером телефона, чтобы позвонить и они убрали машины.

А кто-то паркуется прямо во время уборки, не обращая на неё внимания.

На пустом месте, которое было пустым буквально 5 минут назад, уже стоит вот та бордовая «Нива». Водителя в салоне, судя по всему, нет. Сейчас мы подойдём и попытаемся проверить, почему он поставил машину свою на наледь.

За рулём — пусто. Припарковался и исчез, хотя рядом — чистый асфальт. В итоге соседний двор не убрали: снегоуборочная техника не проехала.

— Такие проблемные, которые совершенно никак не реагируют на наши замечания… Мы имеем договорённость с администрацией округа, которые имеют прямой выход на органы полиции. И они нам помогают работать с такими автовладельцами, — говорит главный инженер Восточного управления ЖКС Татьяна Ермакова.

Другое дело — видели ли автомобилисты предупреждение управляющей компании о грядущей уборке снега. На объявлении на скорую руку исправили дату, говорят местные. Незадолго до приезда нашей съёмочной группы.

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