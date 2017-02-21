Праздничный салют от Минобороны в Екатеринбурге перенесли

Фейерверк к 23 февраля в Екатеринбурге артиллеристы Центрального военного округа впервые проведут в ЦПКиО имени Маяковского. С 2014 года праздничные салюты в столице Урала проходили в парке «Динамо». Теперь же залпы дадут около памятника «черным ножам» — разведчикам-мотоциклистам Уральского добровольческого танкового корпуса, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЦВО.

Шесть 76-мм орудий ЗИС и три салютные установки расположатся на специально оборудованной площадке у памятника. Они сделают 180 артиллерийских выстрелов и запустят 480 разноцветных фейерверков с эффектом искр, мерцания и пульсации.

Салют одновременно проведут в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Военнослужащие уже провели тренировку и отработали синхронность выстрелов.