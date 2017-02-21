Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Лавров рассказал, зачем Киев заговорил об аренде Крыма – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
1275-летие Солнца нации
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
14:01 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Праздничный салют от Минобороны в Екатеринбурге перенесли

В ЦПКиО.

Источник: УралИнформБюро

Фейерверк к 23 февраля в Екатеринбурге артиллеристы Центрального военного округа впервые проведут в ЦПКиО имени Маяковского. С 2014 года праздничные салюты в столице Урала проходили в парке «Динамо». Теперь же залпы дадут около памятника «черным ножам» — разведчикам-мотоциклистам Уральского добровольческого танкового корпуса, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЦВО.

Шесть 76-мм орудий ЗИС и три салютные установки расположатся на специально оборудованной площадке у памятника. Они сделают 180 артиллерийских выстрелов и запустят 480 разноцветных фейерверков с эффектом искр, мерцания и пульсации.

Салют одновременно проведут в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Военнослужащие уже провели тренировку и отработали синхронность выстрелов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Под Миассом в тройном ДТП погиб мужчина
Украина заблокировала заявление председателя СБ ООН по Чуркину
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
Путин назначил Жвачкина врио губернатора Томской области
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Павел Буре отказался от гражданства США
Россияне хотят видеть своих родственников в рядах военнослужащих
Ле Пен отказалась надеть платок на встречу с муфтием Ливана
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Александрова и Яглыч сыграют любовь в новом сезоне «Екатерины» Канал «Россия 1» готовит к эфиру новые серии исторического сериала о первой российской императрице
Недвижимость
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
О состоянии дома можно будет узнать через интернет
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь