Екатеринбуржцы просят доработать проект квартала на Свердлова — Шевченко

Проект планировки нового квартала в границах улиц Свердлова — Азина — Шевченко — Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге могут отправить на доработку. В ходе публичных слушаний, которые состоялись 21 февраля 2017 года, жители микрорайона высказали ряд пожеланий, которые в дальнейшем должны быть учтены разработчиками, передает «Уралинформбюро».

Жилой квартал «Екатерининский парк» — один из самых масштабных проектов комплексного развития центральных территорий уральской столицы. Дома, объекты благоустройства, социальная инфраструктура появятся на месте завода «Уралтрансмаш». В соответствии с нынешним трендом производственные площадки вынесли из центра города, участок выкупила группа компаний PREMIER. Между тем появление здесь жилых строений было предусмотрено Генеральным планом города еще в 2004 году.

На 29 гектарах появятся жилые дома высотой от 4 до 31 этажей, магазины, бульвары, площадь, небольшая церковь и фонтан. В общей сложности планируется возвести около 300 тысяч квадратных метров жилья на 9,4 тысячи человек. Детские сады расположатся на первых этажах зданий, также предусмотрена реконструкция ныне существующих садика и школы. Под кварталом будет организован подземный паркинг на 4 700 машиномест.

«Мы рассматриваем не только свой участок, но и весь квартал, чтобы жители получили самодостаточную территорию с прогулочными зонами, детскими площадками, объектами социальной инфраструктуры», — отметил гендиректор компании-застройщика «ИнвестСтрой-Урал» Михаил Ивлев.

Главный проектировщик добавил, что новый квартал сможет похвастаться отличной ливневкой и в целом благоустройством: «Оно будет выполнено по повышенным требованиям комфортности». Архитектура нового квартала будет перекликаться со спокойным и сдержанным стилем улицы Свердлова.

Стоит отметить, что концепция застройки возле железнодорожного вокзала была одобрена Градостроительным советом при губернаторе Свердловской области. Расчетная численность населения, плотность застройки, доступность образовательных объектов соответствуют нормативам.

Строительство рассчитано до 2030 года. «В будущем мы планируем выкупить расположенные на участке гаражи и благоустроить территорию под ними. Мы готовы вместе с жильцами домов на улице Свердлова обустраивать и их дворы», — отметил глава «ИнвестСтрой-Урал».

Помимо гаражного комплекса, в зону застройки попадает хлебомакаронный комбинат «Смак». «ИнвестСтрой-Урал» уже получило от его руководства техническое задание по переносу производства. «Застройка этих площадей предусмотрена в последнюю очередь. К этому времени мы найдем решение по данному вопросу, которое будет устраивать обе стороны», — отметил Михаил Ивлев. Директор «Смака» Владилен Фуфаров подтвердил настроенность на диалог. «Нам важно, чтобы интересы нашего предприятия были учтены при развитии этого квартала», — добавил он.

Против разработанного проекта планировки высказались жители соседних многоэтажек. Горожане попросили застройщика сохранить гаражи, обеспечить достаточное количество парковочных мест, а также проработать вопросы транспортной доступности. Вместе с тем окончательное решение о том, стоит ли дорабатывать проект, примет министр строительства Свердловской области.