Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Предупреждение Трампу»: эксперт о решении Путина по Донбассу
Лавров сказал, зачем Киев говорит об аренде Крыма
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Ежегодный Венецианский карнавал
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
14В США прошла самая престижная выставка собак
15:49 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии объявили штормовое предупреждение: метель, гололедица

Главное Управление МЧС России по Башкирии информирует, что 22 февраля по территории республики местами ожидается мокрый снег.

В отдельные районы придут метели, на дорогах образуется гололедица, не исключены снежные заносы.

Порывы ветра временами будут достигать 17−22 метров в секунду. Также на автодорогах ожидается туман, ухудшение видимости до менее 500 метров.

Ведомство рекомендует не выезжать на своем автотранспорте, если оно не приспособлено к езде по гололеду. Не стоит забывать выдерживать необходимую дистанцию, чтобы избежать ДТП. Также МЧС советует оставаться дома неопытным водителям.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жить стало хуже: Башкирия продолжает падает в рейтинге качества жизни
Путин посмертно наградил Чуркина Орденом Мужества
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Шойгу: Развитие ядерных сил остается для России приоритетом
Израильтянин, убивший палестинца, приговорен к 1,5 годам тюрьмы
На побережье Ливии обнаружены тела 74 мигрантов
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь