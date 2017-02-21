В Башкирии объявили штормовое предупреждение: метель, гололедица
Главное Управление МЧС России по Башкирии информирует, что 22 февраля по территории республики местами ожидается мокрый снег.
Главное Управление МЧС России по Башкирии информирует, что 22 февраля по территории республики местами ожидается мокрый снег.
В отдельные районы придут метели, на дорогах образуется гололедица, не исключены снежные заносы.
Порывы ветра временами будут достигать 17−22 метров в секунду. Также на автодорогах ожидается туман, ухудшение видимости до менее 500 метров.
Ведомство рекомендует не выезжать на своем автотранспорте, если оно не приспособлено к езде по гололеду. Не стоит забывать выдерживать необходимую дистанцию, чтобы избежать ДТП. Также МЧС советует оставаться дома неопытным водителям.