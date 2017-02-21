В Башкирии объявили штормовое предупреждение: метель, гололедица

В отдельные районы придут метели, на дорогах образуется гололедица, не исключены снежные заносы.

Порывы ветра временами будут достигать 17−22 метров в секунду. Также на автодорогах ожидается туман, ухудшение видимости до менее 500 метров.

Ведомство рекомендует не выезжать на своем автотранспорте, если оно не приспособлено к езде по гололеду. Не стоит забывать выдерживать необходимую дистанцию, чтобы избежать ДТП. Также МЧС советует оставаться дома неопытным водителям.