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13:58 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Пасмурно и снежно будет в Нижнем Новгороде до конца недели

Циклон накрыл Нижегородскую область и принес с собой массы влажного и хорошо прогретого воздуха. Поэтому в регионе сохраняется облачная, сырая и ветреная погода.

По прогнозам синоптиков, пасмурно и снежно будет до конца праздничной недели. Столбики термометров задержатся на отметке 0 +2 градуса. Лишь в четверг ожидается небольшое похолодание до трех градусов со знаком минус.

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