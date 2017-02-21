Пасмурно и снежно будет в Нижнем Новгороде до конца недели
Циклон накрыл Нижегородскую область и принес с собой массы влажного и хорошо прогретого воздуха. Поэтому в регионе сохраняется облачная, сырая и ветреная погода.
Циклон накрыл Нижегородскую область и принес с собой массы влажного и хорошо прогретого воздуха. Поэтому в регионе сохраняется облачная, сырая и ветреная погода.
По прогнозам синоптиков, пасмурно и снежно будет до конца праздничной недели. Столбики термометров задержатся на отметке 0 +2 градуса. Лишь в четверг ожидается небольшое похолодание до трех градусов со знаком минус.