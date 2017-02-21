Порывистый ветер прогнозируют синоптики в Челябинской области 22 февраля
Отдельные порывы
Отдельные порывы
В среду, 22 февраля, в Челябинской области сохранится ветреная погода с осадками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на местный Гидрометцентр.
В предстоящие сутки в регионе местами пройдет небольшой снег, в горах возможны слабые метели, на дорогах — гололедица, ветер
Две машины сдуло ветром с проезжей части в Магнитогорске.
Как следует из трехдневного прогноза, плюсовые температуры в дневное время сохранятся до 24 февраля.
Средняя температура воздуха в феврале в Челябинской области составляет минус 14−16 градусов. В теплые годы она повышается до минус 5−7, в холодные — опускается до минус 22−25 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха при оттепели составляет плюс 3−9 градусов, в Челябинске — 8 выше нуля, минимум при установлении морозов — 41−48.