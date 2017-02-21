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14:22 (мск), источник: dostup1.ru

Порывистый ветер прогнозируют синоптики в Челябинской области 22 февраля

Отдельные порывы юго-западного ветра могут достичь 22 метров в секунду.

Источник: Reuters

В среду, 22 февраля, в Челябинской области сохранится ветреная погода с осадками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на местный Гидрометцентр.

В предстоящие сутки в регионе местами пройдет небольшой снег, в горах возможны слабые метели, на дорогах — гололедица, ветер юго-западный 7−12 метров в секунду, отдельные порывы до 17−22. Ночью будет минус 2−7, завтра днем — до плюс четырех градусов.

Две машины сдуло ветром с проезжей части в Магнитогорске.

Как следует из трехдневного прогноза, плюсовые температуры в дневное время сохранятся до 24 февраля.

Средняя температура воздуха в феврале в Челябинской области составляет минус 14−16 градусов. В теплые годы она повышается до минус 5−7, в холодные — опускается до минус 22−25 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха при оттепели составляет плюс 3−9 градусов, в Челябинске — 8 выше нуля, минимум при установлении морозов — 41−48.

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