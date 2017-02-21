Ректор Уфимского авиационного университета — победитель конкурса «Ректор года»

Конкурс проводится издательским домом «Панорама» и журналом «Ректор вуза». Победителей определяет экспертный совет, в состав которого входят представители Минобрнауки России, Общероссийского профсоюза образования и редакционного совета журнала.

На звание победителя в шести номинациях претендовали 26 руководителей высших учебных заведений. Помимо Николая Криони, лучшими признаны: в номинации «Управление вузом» — Алевтина Черникова (Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»); в номинации «Международное сотрудничество» — Владимир Филиппов (Российский университет дружбы народов (РУДН); в номинации «Инновационное развитие университета» — Сергей Косенок (Сургутский государственный университет); в номинации «Партнерство вузов и работодателей» — Борис Якимович (Ижевский государственный технический университет им. М. Т. Калашникова); в номинации «Воспитательная работа» — Александр Денисов (Новосибирский государственный аграрный университет).