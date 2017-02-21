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18:11 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде появились подснежники

21 февраля на улицах Калининграда были замечены первые подснежники. И не на лотках вездесущих продавцов, а на городских клумбах.

А накануне эти первые весенние цветы были замечены и в Москве. Их обнаружили в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Стоит отметить, что в прошлом году первые подснежники здесь обнаружены 13 февраля, в 2015-м — 24 февраля, а в 2014-м — 13 января из-за аномального потепления в Москве.

Калининградцы тоже привыкли к капризам прибалтийской погоды и уже почти никого не смущает повторное цветение кустарников и деревьев в Ботаническом саду, да и просто на городских улицах.

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