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14:16 (мск), источник: НИА Самара

Россельхознадзор: О разливе соляной кислоты на землях сельхозназначения в Камышлинском районе

В Управление Россельхознадзора по Самарской области поступила информация от Межрайонной природоохранной прокуратуры об обнаружении загрязнения почвы в районе села Новое Усманово Камышлинского района.

16 февраля на повороте с трассы М5 на дорогу, ведущую в поселок Новое Усманово, перевернулся автомобиль КАМАЗ, принадлежащий ООО «ИнвестКом» (г. Отрадный), перевозивший в прицепной цистерне объемом 15 куб.м соляную кислоту (концентрацией 35%).

В результате ДТП произошел разлив соляной кислоты через горловину цистерны на рельеф местности (длина 40 метров, ширина — 3 метра).

В связи с данным происшествием, к расследованию привлечены специалисты земельного отдела Управления Россельхознадзора по Самарской области. С целью определения ущерба, нанесенного окружающей среде и в частности — почве, инспекторы Управления выехали на место аварии и осмотрели пострадавший участок. Было выявлено, что загрязненная территория относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. Инспектор зафиксировал, что на данном участке, площадью около 300 кв.м, уже на следующий после происшествия день, были выполнены работы по устранению загрязнения. Был снят загрязненный слой почвы и вывезен на спецполигон в г. Димитровград. Следов и характерного запаха соляной кислоты на месте обнаружено не было.

В дальнейшем специалистами Управления Россельхознадзора будет выясняться, требуется ли для полной ликвидации
последствий аварии, проведение дополнительных работ по рекультивации данного земельного участка.

«За подобные правонарушения действующим законодательством РФ предусмотрен административный штраф от 40 до 80 тысяч рублей на юридическое лицо. Либо административное приостановление деятельности организации на срок до 90 суток», — прокомментировал ситуацию начальник земельного отдела Управления Россельхознадзора по Самарской области Воробьев Олег, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.

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