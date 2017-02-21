До 7 млн тенге компенсации получат семьи погибших военных в Жамбылской области

«Каждой семье погибшего была оказана поддержка — финансовая и моральная. Кроме того, каждой семье будет выплачена единовременная компенсация в размере пятилетнего денежного содержания, что составит в среднем порядка от 4-х до 7-ми миллионов тенге. Сейчас работают там представители следственных органов. Окончательные выводы будут представлены в письменном виде по завершению работы комиссии», — сказал Жасузаков на заседании Правительства РК.

«Систематически мне докладывайте о ходе работы правительственной комиссии. Мы лишились семерых военнослужащих. Надо оказывать помощь семьям погибших, а также пострадавшим», — обратился к главе Минобороны Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.