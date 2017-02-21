Кола впервые зацвела в Ботаническом саду Иркутского госуниверситета
Семена растения привезены из Германии.
Семена растения привезены из Германии.
Вечнозеленое дерево кола впервые зацвело в Ботаническом саду
В Ботаническом саду
«Таким тропическим и субтропическим видам требуется круглогодичная высокая температура и довольно высокая влажность воздуха. Все эти параметры выдерживаются в нашей оранжерее. Установлено устройство постоянного повышения влажности в летний период. Так как оранжерея у нас стеклянная, то естественного освещения
По словам специалистов ботанического сада, одно цветение прошло на прошлой неделе, причем завязи не опали, что дает надежду на развитие плодов. У колы они достаточно крупные, в диаметре примерно 2,5 см. Если все сложиться удачно, то получившееся плоды будут посеяны в оранжерее, а позже, через несколько лет, излишек экземпляров может быть использован в обмене на виды, отсутствующие в коллекции Ботанического сада ИГУ.
Справка: Родина колы — Западная Африка. Это вечнозеленое дерево имеет научное название — кола заостренная или Cola acuminata. С древних времен и по сегодняшний день местные охотники во время долгой охоты жуют семена колы, чтобы облегчить усталость, голод и жажду. В них достаточно много кофеина — до 2,5%, соответственно они обладают стимулирующим действием. Благодаря этому растению и американскому фармацевту Джону Пембертону, получившему экстракт колы и смешавшему его с другими растениями, в конце XIX века мир получил известный напиток