Кола впервые зацвела в Ботаническом саду Иркутского госуниверситета

Вечнозеленое дерево кола впервые зацвело в Ботаническом саду биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета. Семена этого растения привезены в 2011 году из Ботанического сада института города Киль (Германия). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ИГУ.

В Ботаническом саду биолого-почвенного факультета Иркутского госуниверситета три экземпляра колы. Содержатся они в оранжерее сада, где выдерживаются специальные условия, способствующие благоприятному существованию. Отметим, что в комнатных (квартирных) условиях наших широт, тем более в открытом грунте, вырастить колу фактически невозможно.

«Таким тропическим и субтропическим видам требуется круглогодичная высокая температура и довольно высокая влажность воздуха. Все эти параметры выдерживаются в нашей оранжерее. Установлено устройство постоянного повышения влажности в летний период. Так как оранжерея у нас стеклянная, то естественного освещения довольно-таки много и даже больше, чем нужно — летом возникают проблемы чересчур яркого освещения и нам приходится местами его притенять. И наоборот, те культуры, которые требуют особой досветки — досвечиваются специальными лампами. Хотя именно к коле это не относится — она и так себя нормально чувствуют без какого-либо дополнительного освещения», — сказала заведующая Ботаническим садом ИГУ Светлана Сизых.

По словам специалистов ботанического сада, одно цветение прошло на прошлой неделе, причем завязи не опали, что дает надежду на развитие плодов. У колы они достаточно крупные, в диаметре примерно 2,5 см. Если все сложиться удачно, то получившееся плоды будут посеяны в оранжерее, а позже, через несколько лет, излишек экземпляров может быть использован в обмене на виды, отсутствующие в коллекции Ботанического сада ИГУ.