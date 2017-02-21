В Перми из-за болезни артистов перенесли показы оперы «Свадьба»

Премьера спектакля состоится в мае на Дягилевском фестивале, точные даты будут озвучены дополнительно.

«Зрители могут сдать билеты в кассе театра по адресу: ул. Петропавловская, 25а. Тем, кто купил билеты на сайте театра, средства будут возвращены на банковские карты. По всем вопросам, связанным с возвратом билетов, можно обращаться в отдел продаж по телефону (342) 212−30−87. Приносим извинения за доставленные неудобства!», — сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.