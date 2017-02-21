Крымские студенты будут изучать подводную археологию

В Таврической академии (КФУ им. В. И. Вернадского) проведут курс лекций «Подводная археология», сообщил заместитель директора по научной работе ГБУ РК «Черноморский центр подводных исследований» Виктор Вахонеев.

В марте 2017 года планируют приступить к реализации проекта по внедрению подготовительного курса для студентов исторического факультета Таврической академии. Программа вариативного курса уже разработана и рассчитана на 16 часов.

«Лучшие студенты курса будут приглашены в подводную экспедицию на Акру», — сообщил Вахонеев.

Напомним, что Акра входил в состав Боспорcкого государства до начала IV в. Он был построен на оконечности мыса у Керченского пролива в конце VI в. до н.э., но в результате трансгрессии Черного моря, начавшейся около середины I тысячелетия н.э., ушел под воду.