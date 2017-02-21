С 22 февраля по 27 февраля изменяется порядок движения электричек
Объявлен порядок движения пригородных поездов в связи в праздничные дни февраля.
Объявлен порядок движения пригородных поездов в связи в праздничные дни февраля.
Самарская пригородная пассажирская компания сообщает, что на основании постановления правительства РФ «О переносе выходных дней в 2017 году» и в связи с праздничным Днем защитника отечества 23 февраля устанавливается следующий порядок движения пригородных поездов:
— 22 февраля — по рабочему дню пятница;.
— 23, 24, 25 февраля — по выходному дню суббота;.
— 26 февраля — по выходному дню воскресенье;.
— 27 февраля — по рабочему дню понедельник.
22, 26 февраля назначаются пригородные поезда № 6014/6013 Самара (отпр. 18:50) — Жигулевское Море (приб. 20:25). 23, 24, 25 февраля 2017 года поезд № 6014/6013 отменяется.
23, 27 февраля 2017 года назначаются пригородные поезда № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 07:17) — Самара (приб. 08:55). 24, 25, 26 февраля 2017 года поезд № 6012/6011 отменяется.
22 февраля, 26 февраля 2017 года назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр. 15:18) — Колтубанка (приб. 15:54- отпр. 15:56) — Самара (приб. 19:05). 23, 24, 25 февраля 2017 года поезд № 6743/6741 отменяется.
23 февраля 2017 года назначается поезд № 6744/6742 Самара (отпр. 05:56) — Колтубанка (приб. 08:59- отпр. 09:01) — Бузулук (приб. 09:42). 24, 25, 26 февраля 2017 года поезд № 6744/6742 отменяется.
27 февраля 2017 года назначается поезд № 6740/6738 Самара (отпр. 03:02) — Колтубанка (приб. 06:07- отпр. 06:09) — Бузулук (приб. 06650). 23,24,25, 26 февраля 2017 года поезд № 6740/6738 отменяется.
Время московское.