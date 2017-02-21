Средняя зарплата в Екатеринбурге превысит 120 тысяч рублей
Если все пойдет как по маслу.
Если все пойдет как по маслу.
Институт экономики УрО РАН разработал долгосрочные сценарии развития Екатеринбурга до 2035 года, сообщили «Уралинформбюро» в
В первом делается ставка на развитие промышленности. Как отметила доктор экономических наук Виктория Акбердина, при этом сценарии самые высокие риски. Население вырастет до 1 миллиона 856 тысячи человек к 2035 году, а средняя зарплата — до 122 748 рублей.
Инерционный сценарий (самый низкорисковый) предполагает рост торговли и сервиса, как происходит сейчас. Этот сектор прибавляет в среднем по 12% в год. Если так пойдет и дальше, доля ритейла в городской экономике дойдет с нынешних 37% до 50%, а производства — снизится с 40% до 30%. «При этом сценарии развитие города будет самым медленным. Екатеринбург может, по сути, превратиться в большой
Базовый сценарий основан на паритете торговли и промышленности. Согласно нему, население к 2035 году увеличится до 1 миллиона 747 тысяч человек. Зарплата вырастет до 113 841 рубля.
По расчетам экономистов, к 2050 году в городе будут проживать 2,4−3 миллиона человек.
Прогноз должен пройти несколько туров общественного обсуждения. Наиболее прогрессивные идеи будут учтены в стратегическом плане развития Екатеринбурга.