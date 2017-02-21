Средняя зарплата в Екатеринбурге превысит 120 тысяч рублей

Институт экономики УрО РАН разработал долгосрочные сценарии развития Екатеринбурга до 2035 года, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии. У мегаполиса есть три пути: инновационный, инерционный и базовый.

В первом делается ставка на развитие промышленности. Как отметила доктор экономических наук Виктория Акбердина, при этом сценарии самые высокие риски. Население вырастет до 1 миллиона 856 тысячи человек к 2035 году, а средняя зарплата — до 122 748 рублей.

Инерционный сценарий (самый низкорисковый) предполагает рост торговли и сервиса, как происходит сейчас. Этот сектор прибавляет в среднем по 12% в год. Если так пойдет и дальше, доля ритейла в городской экономике дойдет с нынешних 37% до 50%, а производства — снизится с 40% до 30%. «При этом сценарии развитие города будет самым медленным. Екатеринбург может, по сути, превратиться в большой торгово-развлекательный центр», — отметила Акбердина. Зарплата горожан вырастет лишь до 79 452 рублей, а население — до 1 миллиона 604 тысяч человек.

Базовый сценарий основан на паритете торговли и промышленности. Согласно нему, население к 2035 году увеличится до 1 миллиона 747 тысяч человек. Зарплата вырастет до 113 841 рубля.

По расчетам экономистов, к 2050 году в городе будут проживать 2,4−3 миллиона человек.

Прогноз должен пройти несколько туров общественного обсуждения. Наиболее прогрессивные идеи будут учтены в стратегическом плане развития Екатеринбурга.