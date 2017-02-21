В Пермском крае право на работу получили уже три коллекторских агентства
В нашем регионе также официально с должниками работают компании из Москвы,
В нашем регионе также официально с должниками работают компании из Москвы,
Три пермских коллекторских агентства получили разрешение на работу в Прикамье. К ранее получившим такое право компаниям ООО «Камелот» и ООО «Агентство ЮВС» добавилось ООО «Вела-Пермь».
Также в
Также в ведомстве добавили, что жалоб на коллекторские агентства, которые работают незаконно, пока не поступало.
Напомним, с начала этого года вступил в силу закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». По этому закону, внесение в реестр и контроль за коллекторскими агентствами возложили на службу судебных приставов.