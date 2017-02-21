Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
«Газпром» отказался выполнять поручение Путина
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Лавров рассказал, зачем Киев заговорил об аренде Крыма – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
1275-летие Солнца нации
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
14:33 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае право на работу получили уже три коллекторских агентства

В нашем регионе также официально с должниками работают компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ульяновска.

Три пермских коллекторских агентства получили разрешение на работу в Прикамье. К ранее получившим такое право компаниям ООО «Камелот» и ООО «Агентство ЮВС» добавилось ООО «Вела-Пермь».

Также в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю сообщили, что в Пермском крае с должниками работают коллекторские компании из других регионов. Это НАО «Первое коллекторское бюро» (Москва), ООО «Константа» (Санкт-Петербург), ООО «Югорское коллекторское агентство» (Екатеринбург) и ООО «Финколлект» (Ульяновск).

Также в ведомстве добавили, что жалоб на коллекторские агентства, которые работают незаконно, пока не поступало.

Напомним, с начала этого года вступил в силу закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». По этому закону, внесение в реестр и контроль за коллекторскими агентствами возложили на службу судебных приставов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Подвиг на угнанном танке. Как один экипаж сдержал немецкую колонну и выжил
Украина заблокировала заявление председателя СБ ООН по Чуркину
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
Путин назначил Жвачкина врио губернатора Томской области
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Павел Буре отказался от гражданства США
Россияне хотят видеть своих родственников в рядах военнослужащих
Ле Пен отказалась надеть платок на встречу с муфтием Ливана
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Александрова и Яглыч сыграют любовь в новом сезоне «Екатерины» Канал «Россия 1» готовит к эфиру новые серии исторического сериала о первой российской императрице
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь