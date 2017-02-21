Застреливший раненого палестинца израильтянин получил 1,5 года тюрьмы

Сторона обвинения требовала приговорить солдата к лишению свободы на срок от трех до пяти лет. Защита Азарии настаивала на его освобождении.

В январе суд постановил, что Азария виновен в непредумышленном убийстве.

Инцидент произошел в марте 2016 года. Палестинский солдат напал на Азарию с ножом. После того как нападавший был обездвижен, израильский военнослужащий выстрелил ему в голову. В этот момент его заснял на видео палестинский правозащитник.