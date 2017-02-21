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15:42 (мск), источник: РБК

Застреливший раненого палестинца израильтянин получил 1,5 года тюрьмы

Военный суд Израиля приговорил сержанта Элора Азарию, застрелившего безоружного палестинца, к 18 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает Associated Press.

Источник: AFP 2017

Сторона обвинения требовала приговорить солдата к лишению свободы на срок от трех до пяти лет. Защита Азарии настаивала на его освобождении.

В январе суд постановил, что Азария виновен в непредумышленном убийстве.

Инцидент произошел в марте 2016 года. Палестинский солдат напал на Азарию с ножом. После того как нападавший был обездвижен, израильский военнослужащий выстрелил ему в голову. В этот момент его заснял на видео палестинский правозащитник.

Эта история вызвала в Израиле широкий резонанс, разделив страну на два лагеря: военные осудили поступок Азарии, но многие встали на защиту солдата. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал за помилование военнослужащего.

Комментарии
3
Марк К*****
Оказывается Израильский самый гуманный суд в мире. Верно определили статью. Какое тут убийство по неосторожности, когда стреляют в голову обездвиженному человеку? (Комментарий в стиле, что написали то и прокомментировал)
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Анатолий Архипов
Вот вам и правосудие в "демократических и развитых" странах, товарисч АБ
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Анатолий Архипов
Нормально, на тебя напали с ножом, ты убил нападавшего, да еще и в тюрьму за это. Нет, должен был стоять смотреть как его режут.
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