В ГИБДД Челябинска пояснили видео о работе эвакуаторов

Напомним, в Челябинске возле арбитражного суда мужчина снял на видео работу службы эвакуаторов. Челябинца возмутило, что эвакуация автомобиля, а инспекторы подъехали позже. Видео произошедшего челябинец выложил в соцсети. Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» заместитель начальника ГИБДД УМВД России по Челябинску Олег Жиляев, согласно закону, погрузка транспортного средства эвакуатором должна осуществляться только в присутствии сотрудника ГИБДД. При этом весь процесс эвакуации обязательно снимается инспектором ДПС на видео.

Читайте также У жителя Челябинска незаконно эвакуировали автомобиль у здания суда

«Если эвакуатор по техническим причинам оказался на месте происшествия раньше сотрудника ГИБДД, то он может подготовиться к эвакуации, а затем обязан дождаться инспектор», — отметил Олег Жиляев. Существует всего три основания для эвакуации автомобиля: неправильная парковка (нарушение требований знаков), создание помех для движения транспортных средств на проезжей части (поломка автомобиля, ДТП) и отстранение водителя от управления транспортным средством. Правонарушения фиксируются непосредственно инспекторами ГИБДД или проверяются по жалобам граждан. При поступлении жалобы инспектор выезжает на место правонарушения, составляет протокол и вызывает эвакуатор. Если до начала движения эвакуатора водитель или владелец автомобиля не появились на месте происшествия, то автомобиль увозят на специальную охраняемую стоянку. В Челябинске она расположена по улице Братьев Кашириных, 129а.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-59713003&id=456239020&hash=7711eefe5808ea9d&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>