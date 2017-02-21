В ГИБДД Челябинска пояснили видео о работе эвакуаторов
В ГИБДД Челябинска прокомментировали видеозапись, на которой проводится эвакуация автомобиля без присутствия инспектора.
В ГИБДД Челябинска прокомментировали видеозапись, на которой проводится эвакуация автомобиля без присутствия инспектора.
Напомним, в Челябинске возле арбитражного суда мужчина снял на видео работу службы эвакуаторов. Челябинца возмутило, что эвакуация автомобиля, а инспекторы подъехали позже. Видео произошедшего челябинец выложил в соцсети.
Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» заместитель начальника ГИБДД УМВД России по Челябинску Олег Жиляев, согласно закону, погрузка транспортного средства эвакуатором должна осуществляться только в присутствии сотрудника ГИБДД. При этом весь процесс эвакуации обязательно снимается инспектором ДПС на видео.
«Если эвакуатор по техническим причинам оказался на месте происшествия раньше сотрудника ГИБДД, то он может подготовиться к эвакуации, а затем обязан дождаться инспектор», — отметил Олег Жиляев.
Существует всего три основания для эвакуации автомобиля: неправильная парковка (нарушение требований знаков), создание помех для движения транспортных средств на проезжей части (поломка автомобиля, ДТП) и отстранение водителя от управления транспортным средством.
Правонарушения фиксируются непосредственно инспекторами ГИБДД или проверяются по жалобам граждан. При поступлении жалобы инспектор выезжает на место правонарушения, составляет протокол и вызывает эвакуатор. Если до начала движения эвакуатора водитель или владелец автомобиля не появились на месте происшествия, то автомобиль увозят на специальную охраняемую стоянку. В Челябинске она расположена по улице Братьев Кашириных, 129а.
Поэтому, если водитель не обнаруживает на месте свой автомобиль, он, в первую очередь, должен позвонить на штрафную стоянку по телефону 223−05−45 либо в дежурную часть ГИБДД по телефонам 256−30−13, 256−30−02. На штрафной стоянке водителю выдается акт, с которым он идет к дежурному инспектору ГИБДД (по адресу: улица Братьев Кашириных 102а). Инспектор составляет протокол за правонарушение, в акте ставится отметка, и владелец забирает свое транспортное средство. Ему также предстоит оплатить штраф.