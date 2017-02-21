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14:43 (мск), источник: АиФ Челябинск

В аэропорту Челябинска задержали пассажира с куропаткой

Житель Таджикинстана привез на Южный Урал живой подарок.

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора задержали пернатый груз в аэропорту Челябинска.

Как пояснил владелец куропатки, в южноуральскую столицу он прибыл с гостевым визитом и птицу вёз в качестве подарка. В Таджикистане есть такая традиция — дарить куропаток как пожелание богатства и успеха. Оригинальный живой сувенир был задержан.

Оказалось, что на птицу нет необходимых документов, а значит, она не может быть ввезена на территорию Российской Федерации и в ближайшее время будет возвращена в Таджикистан.

Мужчина оштрафован. Также в отношении него возбуждено дело по статье КоАП РФ.

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