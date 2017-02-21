В аэропорту Челябинска задержали пассажира с куропаткой

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора задержали пернатый груз в аэропорту Челябинска.

Как пояснил владелец куропатки, в южноуральскую столицу он прибыл с гостевым визитом и птицу вёз в качестве подарка. В Таджикистане есть такая традиция — дарить куропаток как пожелание богатства и успеха. Оригинальный живой сувенир был задержан.

Оказалось, что на птицу нет необходимых документов, а значит, она не может быть ввезена на территорию Российской Федерации и в ближайшее время будет возвращена в Таджикистан.

Мужчина оштрафован. Также в отношении него возбуждено дело по статье КоАП РФ.