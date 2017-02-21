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15:08 (мск), источник: Lenta.Ru

На побережье Ливии обнаружены тела 74 мигрантов

На пляже около ливийского города Эз-Завия обнаружены тела 74 мигрантов. Об этом сообщает Reuters.

По словам пресс-секретаря местного отделения Красного полумесяца Мохаммеда Аль-Мисрати, все погибшие — выходцы из африканских стран, расположенных южнее Сахары. О причинах их смерти не сообщается.

Ливийское побережье является основной отправной точкой для большинства мигрантов, пытающихся попасть в Европу через Средиземное море.

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3 февраля между Евросоюзом и Ливией было заключено соглашение, согласно которому на территории североафриканской страны буду создаваться лагеря для беженцев, финансируемые ЕС.

Как следует из соглашения, мигранты будут находиться в лагерях до тех пор, «пока они не будут депортированы или добровольно не согласятся вернуться в страну, из которой прибыли». Сделку одобрили все европейские лидеры: они надеются, что это поможет остановить поток беженцев через Средиземное море.

В то же время Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев подвергло критике данное соглашение: по мнению его представителей, насильственное помещение мигрантов в лагеря означает, что они будут жить в заведомо плохих условиях и с ними будут дурно обращаться. Как заявили представители международной организации, в уже существующих лагерях отмечены случаи принуждения мигрантов к труду, пытки и изнасилования.

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