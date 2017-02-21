В День защитника Отечества в Калининграде намерены дать праздничный салют

Салют в том числе состоится и в Калининграде. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

Из салютных установок будет запущено в небо более 7 тыс. специальных фейерверочных зарядов и произведено более 2 тыс. залпов.