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16:56 (мск), источник: Новый Калининград

В День защитника Отечества в Калининграде намерены дать праздничный салют

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) в День защитника Отечества дадут 30-залповый салют в 6 городах России из 200 орудий и салютных установок разного калибра.

Салют в том числе состоится и в Калининграде. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

Из салютных установок будет запущено в небо более 7 тыс. специальных фейерверочных зарядов и произведено более 2 тыс. залпов.

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