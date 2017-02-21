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16:12 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Коллектив Пулковской обсерватории требует отставки директора Исханова

Сотрудники недовольны, что их руководитель одобрил строительство жилого комплекса рядом с обсерваторией.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Пулковской обсерватории требуют отставки директора Назара Исханова, сообщает DP.RU. Соответствующее решение было принято в рамках собрания трудового коллектива 20 февраля.

Претензии сотрудников к руководителю вызваны согласием Исханова на строительство первого квартала жилого комплекса «Планетоград», который будет возведен рядом с обсерваторией. По мнению ученых, тепловое излучение и подсветка жилого комплекса станут помехами для астрономических наблюдений. Это приведет к прекращению ряда исследовательских программ и неизбежному сокращению сотрудников.

Коллектив объявил Назару Исханову вотум недоверия. Письма с требованием уволить директора Пулковской обсерватории будут направлены в РАН и ФАНО.

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