Коллектив Пулковской обсерватории требует отставки директора Исханова

Сотрудники Пулковской обсерватории требуют отставки директора Назара Исханова, сообщает DP.RU. Соответствующее решение было принято в рамках собрания трудового коллектива 20 февраля.

Претензии сотрудников к руководителю вызваны согласием Исханова на строительство первого квартала жилого комплекса «Планетоград», который будет возведен рядом с обсерваторией. По мнению ученых, тепловое излучение и подсветка жилого комплекса станут помехами для астрономических наблюдений. Это приведет к прекращению ряда исследовательских программ и неизбежному сокращению сотрудников.

Коллектив объявил Назару Исханову вотум недоверия. Письма с требованием уволить директора Пулковской обсерватории будут направлены в РАН и ФАНО.