Казанцев приглашают в «Школу счастливой семьи»

В ходе тренинга проходит подготовка к семейной жизни, разбираются вопросы взаимодействия супругов в конфликтной ситуации и многие другие. Занятие проходит еженедельно по вторникам в 10.00.

После тренинга специалисты показывают залы для торжественной регистрации в Центре семьи и отвечают на все вопросы по процедуре регистрации брака. Занятие бесплатное, сообщает Управление ЗАГС города.