Казанцев приглашают в «Школу счастливой семьи»
(Город Казань KZN.RU, 21 февраля). Казанцев приглашают в Центр семьи «Казан» на тренинг «Школа счастливой семьи». Для будущих супругов занятия проводят психологи.
(Город Казань KZN.RU, 21 февраля). Казанцев приглашают в Центр семьи «Казан» на тренинг «Школа счастливой семьи». Для будущих супругов занятия проводят психологи.
В ходе тренинга проходит подготовка к семейной жизни, разбираются вопросы взаимодействия супругов в конфликтной ситуации и многие другие. Занятие проходит еженедельно по вторникам в 10.00.
После тренинга специалисты показывают залы для торжественной регистрации в Центре семьи и отвечают на все вопросы по процедуре регистрации брака. Занятие бесплатное, сообщает Управление ЗАГС города.