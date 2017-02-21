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17:30 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцев приглашают в «Школу счастливой семьи»

(Город Казань KZN.RU, 21 февраля). Казанцев приглашают в Центр семьи «Казан» на тренинг «Школа счастливой семьи». Для будущих супругов занятия проводят психологи.

В ходе тренинга проходит подготовка к семейной жизни, разбираются вопросы взаимодействия супругов в конфликтной ситуации и многие другие. Занятие проходит еженедельно по вторникам в 10.00.

После тренинга специалисты показывают залы для торжественной регистрации в Центре семьи и отвечают на все вопросы по процедуре регистрации брака. Занятие бесплатное, сообщает Управление ЗАГС города.

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