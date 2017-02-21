Повышенная концентрация оксида углерода зафиксирована в Нижнем Новгороде. Как сообщается на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», по итогам ежедневного мониторинга в двух районах Нижнего Новгорода 20 февраля были зафиксированы превышения допустимых норм разовой концентрацией оксида углерода:

Так, согласно данным пункта наблюдения на ул. Радистов, 19а в Приокском районе, уровень концентрации оксида углерода превысил норму в 1,1 раза. На пункте наблюдения на ул. Коминтерна в Сормовском районе превышение отмечено в 1,2 раза.

В других районах ПДК наблюдаемых веществ не были обнаружены.

Отмечается, что 20 февраля отмечались метеоусловия, не способствующие накоплению примесей в приземном слое атмосферы, 21 февраля метеоусловия также не способствуют накоплению примесей.

Ранее сообщалось, что Сормовский и Приокский районы Нижнего Новгорода принадлежат к числу территорий Нижнего Новгорода с наиболее загрязненной атмосферой.