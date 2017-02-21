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16:21 (мск), источник: Газета.Ру

Финальные сцены из лучших фильмов «Оскара» соединили в одном видео

Финальные сцены из картин, получивших премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» за последние почти 50 лет, соединили в одном видео.

Ролик опубликован на сайте Vimeo.

В частности, 1970-е годы представлены такими лентами, как «Крестный отец», «Афера» и «Охотник на оленей».

В 1980-е годы лучшими фильмами признавались, к примеру, «Амадей», «Из Африки», «Человек дождя», в 1990-е — «Молчание ягнят», «Список Шиндлера», «Форрест Гамп» и «Титаник».

«Оскар» в 2000-х годах присуждался «Гладиатору», «Чикаго», «Миллионеру из трущоб». В 2010-х лауреатами становились «Король говорит», «Артист», «12 лет рабства», «В центре внимания».

Ранее сообщалось, что Первый канал покажет церемонию вручения кинопремии «Оскар» 27 февраля в 0.15 мск.

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