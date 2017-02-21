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15:51 (мск), источник: Uralpress.ru

Главный пластический хирург минздрава Челябинской области Александр Пухов получил медаль от российского омбудсмена

Сегодня, 21 февраля, в челябинской областной клинической больнице главному специалисту по пластической и реконструктивной хирургии минздрава Челябинской области Александру Пухову вручили медаль уполномоченного по правам человека Российской Федерации «Спешите делать добро». Награду Александру Григорьевичу вручил главный врач больницы Дмитрий Альтман.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, Александр Пухов получил награду за возвращение здоровья пациентке. 12 лет назад девушке трамваем отрезало пальцы на ноге. Для спасения стопы была сделана срочная операция, однако, со временем рубец превратился в огромную шишку, из-за которой девушка не могла нормально ходить и носить обувь. Александр Пухов взялся реконструировать ногу в отделении пластической и реконструктивной хирургии ЧОКБ, которое возглавляет. Результат оказался отличным — пациентка встала на ноги, и теперь ведет обычный образ жизни.

«Эта награда для нас особенная, — рассказал Александр Пухов. — Медаль необычна тем, что она дана за конкретный успех, за конкретную пациентку, которую мы сумели спасти, вернуть ей нормальное качество жизни, избавив от костылей или инвалидного кресла. Условия ЧОКБ позволили нам провести реконструкцию стопы бесплатно, на высоком уровне. Мы сделали пациентку более счастливой — и получить за это медаль необычно и особенно приятно».

Как рассказал главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман, в 2016 году врачи больницы провели около 24 тысяч операций. Это на 12% больше, чем в предыдущие годы. Из них пятая часть — высокотехнологичные операции.

«Сегодня реимплантации конечностей, особенно крупных, — это достаточно редкие случаи не только в России, но и в мировой практике. Жители Челябинской области должны знать, что есть клиника и врачи, которые готовы осуществить самые сложные виды оперативного вмешательства в случае травм и даже потери конечностей», — подчеркнул Дмитрий Альтман.

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