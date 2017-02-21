Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
Многие россияне не узнали о решении ФСБ, связанном с Белоруссией
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
Собчак против Брежневой: последний шанс
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Предупреждение Трампу»: эксперт о решении Путина по Донбассу
Лавров сказал, зачем Киев говорит об аренде Крыма
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Ежегодный Венецианский карнавал
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
14В США прошла самая престижная выставка собак
15:56 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Качество жизни уральцев снизилось

За основу взяты 72 показателя, учитывающие экономику, объем доходов населения, обеспеченность жителей услугами и климатические условия.

Качество жизни уральцев снизилось — таковы данные агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня».

Пятый рейтинг подготовлен к Международному инвестиционному форуму в Сочи. За основу взяты 72 показателя, учитывающие экономику, объем доходов населения, обеспеченность жителей услугами и климатические условия. Составители рейтинга оперировали данными Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка, сайтов региональных органов власти и других открытых источников.

Челябинская область потеряла за год четыре позиции и занимает 19-ю строчку. «Почетное» восьмое место по итогам прошедшего года у Ханты-Мансийского автономного округа. Хотя в 2015 году он был на пункт выше. Тюмень на 10-м месте, смогла «подрасти» на строчку. Свердловская область — на 12-м, потеряв две позиции. Два года ничего не меняется в Ямало-Ненецком автономном округе, занимающем 24-е место. Среди уральских территорий, видимо, хуже всего живется в Курганской области, она в рейтинге на 78-й строчке, сдав один пункт. В лидерах по стране традиционно Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, в конце списка Тува и Ингушетия.

По мнению авторов рейтинга, в 2017 году ждать радикальных перемен не стоит. Впрочем, незначительные изменения возможны в регионах, которые сильно зависят от колебаний экономической конъюнктуры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Путин посмертно наградил Чуркина Орденом Мужества
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Шойгу: Развитие ядерных сил остается для России приоритетом
Израильтянин, убивший палестинца, приговорен к 1,5 годам тюрьмы
На побережье Ливии обнаружены тела 74 мигрантов
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь