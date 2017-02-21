Качество жизни уральцев снизилось
За основу взяты 72 показателя, учитывающие экономику, объем доходов населения, обеспеченность жителей услугами и климатические условия.
За основу взяты 72 показателя, учитывающие экономику, объем доходов населения, обеспеченность жителей услугами и климатические условия.
Качество жизни уральцев снизилось — таковы данные агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня».
Пятый рейтинг подготовлен к Международному инвестиционному форуму в Сочи. За основу взяты 72 показателя, учитывающие экономику, объем доходов населения, обеспеченность жителей услугами и климатические условия. Составители рейтинга оперировали данными Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка, сайтов региональных органов власти и других открытых источников.
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По мнению авторов рейтинга, в 2017 году ждать радикальных перемен не стоит. Впрочем, незначительные изменения возможны в регионах, которые сильно зависят от колебаний экономической конъюнктуры.