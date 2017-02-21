Качество жизни уральцев снизилось — таковы данные агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня».

Пятый рейтинг подготовлен к Международному инвестиционному форуму в Сочи. За основу взяты 72 показателя, учитывающие экономику, объем доходов населения, обеспеченность жителей услугами и климатические условия. Составители рейтинга оперировали данными Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка, сайтов региональных органов власти и других открытых источников.

Челябинская область потеряла за год четыре позиции и занимает 19-ю строчку. «Почетное» восьмое место по итогам прошедшего года у Ханты-Мансийского автономного округа. Хотя в 2015 году он был на пункт выше. Тюмень на 10-м месте, смогла «подрасти» на строчку. Свердловская область — на 12-м, потеряв две позиции. Два года ничего не меняется в Ямало-Ненецком автономном округе, занимающем 24-е место. Среди уральских территорий, видимо, хуже всего живется в Курганской области, она в рейтинге на 78-й строчке, сдав один пункт. В лидерах по стране традиционно Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, в конце списка Тува и Ингушетия.

По мнению авторов рейтинга, в 2017 году ждать радикальных перемен не стоит. Впрочем, незначительные изменения возможны в регионах, которые сильно зависят от колебаний экономической конъюнктуры.