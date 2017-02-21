За прошлый год Прикамье покинули 86,5 тыс. человек

Большая часть выехала в регионы Центрального, Южного, Северо-Западного и Уральского федеральных округов. Для выезжающих из края жителей к числу наиболее привлекательных территорий можно отнести Краснодарский край (отток — 867 человек), Московскую область и Москву (606 и 415 человек соответственно), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (663 и 232 человека), а также Свердловскую область (331 человек).



В пределах ПФО небольшой приток населения в Прикамье отмечался из Республики Башкортостан (69 человек), Оренбургской, Кировской и Самарской областей (17, 11 и 4 человека соответственно). В другие субъекты ПФО зафиксирован миграционный отток из Пермского края, самый высокий — в Республику Татарстан (300 человек).



В целом со странами СНГ в 2016 году сложилось положительное сальдо миграции, которое составило 1118 человек, наиболее весомое — с Украиной (693 человека).



В части международного обмена населением со странами дальнего зарубежья за 2016 год зафиксирован миграционный отток, наиболее значимый показатель сложился с КНДР и Китаем (104 и 102 человека соответственно). В то же время заметно вырос поток мигрантов из Индии, миграционный прирост с которой составил 113 человек.