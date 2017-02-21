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15:57 (мск), источник: Коммерсантъ

За прошлый год Прикамье покинули 86,5 тыс. человек

В 2016 году миграционная ситуация в Пермском крае характеризовалась превышением числа выбывших над числом прибывших, за год в регион приехало 83,3 тыс. человек, а уехало — 86,5 тыс., сообщает Пермьстат.

Большая часть выехала в регионы Центрального, Южного, Северо-Западного и Уральского федеральных округов. Для выезжающих из края жителей к числу наиболее привлекательных территорий можно отнести Краснодарский край (отток — 867 человек), Московскую область и Москву (606 и 415 человек соответственно), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (663 и 232 человека), а также Свердловскую область (331 человек).

В пределах ПФО небольшой приток населения в Прикамье отмечался из Республики Башкортостан (69 человек), Оренбургской, Кировской и Самарской областей (17, 11 и 4 человека соответственно). В другие субъекты ПФО зафиксирован миграционный отток из Пермского края, самый высокий — в Республику Татарстан (300 человек).

В целом со странами СНГ в 2016 году сложилось положительное сальдо миграции, которое составило 1118 человек, наиболее весомое — с Украиной (693 человека).

В части международного обмена населением со странами дальнего зарубежья за 2016 год зафиксирован миграционный отток, наиболее значимый показатель сложился с КНДР и Китаем (104 и 102 человека соответственно). В то же время заметно вырос поток мигрантов из Индии, миграционный прирост с которой составил 113 человек.

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