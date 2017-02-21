В Уфе падает снег с крыш

Как отметили в одной из управляющих компаний, зачастую автовладельцы сами виноваты: они не смотрят за своими автомобилями, ставят их в неположенные места, даже там, где установлены знаки «возможен сход снега». Они на это не обращают внимания, а когда снег повреждает их машины, начинают искать виноватых.