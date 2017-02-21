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15:58 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе падает снег с крыш

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Уфимцы жалуются на снег, который падает с крыш. В Уфе постепенно становится теплее — дороги сегодня покрылись кашей из снега, а автомобилисты стараются убрать свои автомобили из-под крыш домов — снег сходит большими пластами.

В агентство «Башинформ» очевидцы присылают первые фото — сосульки и снег пробивают окна машин.

Источник: Башинформ

Между тем, своевременное очищение крыш жилых домов от снега и наледи входит в обязанности управляющих компаний.

Источник: Башинформ

За крыши частных домов отвечают собственники жилья, административных зданий — владелец или ответственные за него лица.

Источник: Башинформ

Таким образом, если снег свисает с крыши над подъездом, необходимо звонить в коммунальные службы. Их задача — обеспечить безопасность жильцов.

Как отметили в одной из управляющих компаний, зачастую автовладельцы сами виноваты: они не смотрят за своими автомобилями, ставят их в неположенные места, даже там, где установлены знаки «возможен сход снега». Они на это не обращают внимания, а когда снег повреждает их машины, начинают искать виноватых.

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