В Уфе падает снег с крыш

В агентство «Башинформ» очевидцы присылают первые фото — сосульки и снег пробивают окна машин.
Между тем, своевременное очищение крыш жилых домов от снега и наледи входит в обязанности управляющих компаний.
За крыши частных домов отвечают собственники жилья, административных зданий — владелец или ответственные за него лица.
Таким образом, если снег свисает с крыши над подъездом, необходимо звонить в коммунальные службы. Их задача — обеспечить безопасность жильцов.
Как отметили в одной из управляющих компаний, зачастую автовладельцы сами виноваты: они не смотрят за своими автомобилями, ставят их в неположенные места, даже там, где установлены знаки «возможен сход снега». Они на это не обращают внимания, а когда снег повреждает их машины, начинают искать виноватых.