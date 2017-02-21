Казанский сквер Симферополя все-таки переименуют в сквер имени Валерия Ермака

Напомним, Валерий Фёдорович Ермак с июля 1993 года по сентябрь 1995 года занимал должность председателя Симферопольского городского совета — председателя исполкома. С сентября 1995 года по март 1998 года — председатель Симферопольского городского совета, а с марта 1998 года по май 2006 года — Симферопольский городской голова. Имеет почётные звания «Заслуженный строитель Украины» и «Заслуженный работник местного самоуправления в Автономной Республике Крым», награжден орденами «За заслуги» 3 и 2 степеней.

Вопрос о переименовании сквера инициирован представителями 12 ветеранских организаций города Симферополя.

В общественных обсуждениях принимали участие уполномоченные сотрудники городского совета и администрации Симферополя, представители общественных организаций, жители крымской столицы.