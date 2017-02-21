Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Предупреждение Трампу»: эксперт о решении Путина по Донбассу
Лавров сказал, зачем Киев говорит об аренде Крыма
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Ежегодный Венецианский карнавал
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
14В США прошла самая престижная выставка собак
16:14 (мск), источник: Крым Press

Казанский сквер Симферополя все-таки переименуют в сквер имени Валерия Ермака

Результаты общественного обсуждения. В горсовете Симферополя состоялись публичные слушания по обсуждению вопроса о переименовании сквера «Казанский», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, в сквер имени Валерия Ермака.

Напомним, Валерий Фёдорович Ермак с июля 1993 года по сентябрь 1995 года занимал должность председателя Симферопольского городского совета — председателя исполкома. С сентября 1995 года по март 1998 года — председатель Симферопольского городского совета, а с марта 1998 года по май 2006 года — Симферопольский городской голова. Имеет почётные звания «Заслуженный строитель Украины» и «Заслуженный работник местного самоуправления в Автономной Республике Крым», награжден орденами «За заслуги» 3 и 2 степеней.

Вопрос о переименовании сквера инициирован представителями 12 ветеранских организаций города Симферополя.

В общественных обсуждениях принимали участие уполномоченные сотрудники городского совета и администрации Симферополя, представители общественных организаций, жители крымской столицы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крым может провалить курортный сезон, если
Путин посмертно наградил Чуркина Орденом Мужества
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Шойгу: Развитие ядерных сил остается для России приоритетом
Израильтянин, убивший палестинца, приговорен к 1,5 годам тюрьмы
На побережье Ливии обнаружены тела 74 мигрантов
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь